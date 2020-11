Il calciomercato di gennaio vedrà le big, Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli puntellare le rose con l’acquisto di uno, massimo due giocatori

Gennaio si avvicina e le big sono pronte ad intervenire sul mercato per sistemare le proprie rose. Come accaduto nell’ultima sessione, il calciomercato sarà enormemente condizionato dalla crisi economica. Assistere a più colpi da parte di una squadra sarà davvero complicato: i club concentreranno tutte le proprie risorse su uno, massimo due acquisti. L’emergenza coronavirus continua a non dare la possibilità alle società di muoversi liberamente; senza dimenticare che bisogna fare i conti, sempre e comunque, con il Fair Play Finanziario.

Sette partite di campionato e tre in Europa, per un totale di dieci match, sono abbastanza per individuare le lacune di ogni singola squadra per capire dove è meglio intervenire.

Juventus, Inter, Milan e Roma saranno certamente le protagonista del calciomercato di gennaio per cercare di portare a termine gli acquisti che in estate sono sfumati.

Milan, è l’ora del centrale: da Kabak a Lovato

Simon Kjaer e Alessio Romagnoli hanno mostrato i primi scricchiolii nelle ultime partite. Contro Lille e Verona il Milan non ha certo mostrato di avere una difesa impermeabile come in passato. I due centrali le hanno giocate tutte, ogni tre giorni, senza poter riposare. Stefano Pioli ha atteso per mesi l’arrivo di un difensore, che però non ha mai varcato i cancelli di Milanello. Maldini e Massara ci hanno provato fino alla fine ma senza successo. Gennaio si avvicina e i rossoneri, alle prese con i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, stanno cercando di capire quale sia la strada più percorribile. Kabak continua a piacere parecchio e la crisi economica che sta colpendo lo Schalke 04 potrebbe portare i tedeschi ad abbassare le richieste. Il Milan è pronto ad investire sui 20 milioni di euro e sul taccuino della dirigenza ci sono anche altri profili: Mohamed Simakan è sempre un’alternativa ma attenzione a Matteo Lovato del Verona che ha guadagnato posizioni in questi giorni. Milenkovic sarebbe certamente il preferito di Pioli ma la Fiorentina in estate chiedeva 40 milioni di euro e difficilmente Commisso abbasserà di molto la richiesta. Un’ultima pista, porta a Pezzella, che il Milan provò ad acquistare nelle ultime ore di mercato. L’argentino come il compagno ha il contratto in scadenza nel 2022 ma potrebbe lasciare Firenze ad una cifra certamente più alla portata.

Calciomercato Inter, un nuovo attaccante per Conte

L’Inter sarà certamente tra le squadre protagoniste del prossimo calciomercato. I nerazzurri hanno diversi conti in sospeso: Marotta dovrà riuscire a piazzare tutti gli esuberi che non hanno lasciato Milano in estate. In cima alla lista c’è certamente Nainggolan, che adesso piace anche al Torino ma che resta sempre nel mirino del Cagliari di Giulini. Insieme al belga attenzione alla posizione di Vecino, così come quella di Eriksen. Entrambi i profili, in questi ultimi giorni, sono stati accostati al Napoli. Gli azzurri sono alla ricerca di un centrocampista di qualità che possa giocare sulla trequarti e un nome che piace, oltre all’uruguaiano e al danese, è quello di Rodrigo de Paul, finito nel mirino anche di Inter e Juventus.

Tornando ai nerazzurri la priorità, oltre, alle cessioni, sembra essere il vice Lukaku. Pinamonti non convince e serve un attaccante di esperienza che non faccia rimpiangere il belga: con il Napoli potrebbe aprirsi la pista che porta Milik, che è intenzionato a lasciare l’azzurro a gennaio. Roma e Juventus restano comunque vigili sul polacco. L’agente del centravanti ha incontrato, solo qualche giorno fa, la dirigenza del Napoli per fare un punto della situazione. L’Inter, oltre a Milik, osserva con attenzione la situazione legata a Gervinho. Non tramonta mai, infine, l’idea Giroud, che Conte accoglierebbe a braccia aperte.

Calciomercato Juventus, Pirlo aspetta il regista

In casa Juventus, Pirlo ha più volte lasciato intendere che sarebbe felice di allenare un nuovo centrocampista. Non è un segreto che la prima richiesta dell’ex calciatore è Manuel Locatelli. Il classe 1998 cresce di partita in partita sotto la gestione De Zerbi e si è detto pronto per una nuova esperienza in una grande squadra. Il Sassuolo, però, come sappiamo, è una bottega cara e nonostante il periodo di crisi non ha alcuna intenzione di scendere sotto i 40 milioni di euro per il suo giocatore. All’estero un profilo che piacere parecchio e che non è mai scomparso dai radar del club bianconero è certamente Houssem Aouar. Ha la stessa età di Locatelli e il Lione, proprietario del suo cartellino, chiede qualcosa in più, circa 50 milioni di euro. Per il francese la concorrenza però è davvero agguerrita con Arsenal e Psg pronte ad accontentare le richieste dell’OL. Per fare il salto di qualità in mediana servono davvero parecchi soldi. Staremo a vedere se Paratici e soprattutto Agnelli decideranno di fare un regalo a Pirlo, che accoglierebbe ben volentieri anche un terzino sinistro. La speranza della dirigenza bianconera è che il Chelsea possa aprire al prestito di Alonso o Emerson Palmieri.

Roma, caccia all’esterno: tutti i nomi per Fonseca

La Roma si è resa protagonista di un avvio di stagione alquanto positivo ma la rosa non appare completa. Sulla destra i vari Santon, Bruno Peres e Karsdorp, che si alternano con varie fortune, non sono certamente delle prime scelte e l’idea sarebbe quella di acquista un nuovo terzino. Piace parecchio il 23enne marocchino Noussair Mazraoui dell’Ajax. Attenzione però alla situazione legata ad Hysaj. L’albanese e il Napoli stanno discutendo del rinnovo ma le parti sono ancora distanti e la Roma potrebbe inserirsi per un calciatore che è sempre piaciuto. In casa giallorossa, durante il mercato di gennaio, poi, potrebbe arrivare anche un attaccante. Le partenze di Kluivert e Under hanno accorciato la rosa di Fonseca e serve qualcuno che possa dare il cambio a Pedro e Mkhitaryan. I cavalli di ritorno El Shaarawy e Gervinho continuano ad essere sul taccuino del club così come Bernard. Attenzione, infine, a Milik, che dopo essere sfumato in estate potrebbe, come detto sopra, tornare presto di moda.

