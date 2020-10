Il centrocampista del Sassuolo confessa: “Sogno di tornare in un top club”. Le sue dichiarazioni

Manuel Locatelli strizza l’occhio alla Juventus. Già seguito dai bianconeri nella scorsa sessione di calciomercato e pallino di Pirlo, il centrocampista del Sassuolo ha dichiarato a ‘Cronache di Spogliatoio’: “Sogno di tornare in una grande squadra, perché ho ambizioni e mi piacerebbe giocare la Champions League. So che tutto passa da quest’annata con il Sassuolo. Mi piacerebbe tornare in una big, sentire la musichetta della Champions e magari tornare a giocare con i tifosi allo stadio. Sarebbe un grande sogno, ma il presente è la cosa più importante”. L’ex Milan ‘chiama’ la Juve. Sono mesi decisivi per il suo futuro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

