Da Paulo Dybala a Donnarumma, fino a Lautaro Martinez e Christian Eriksen: il focus di Calciomercato.it sui casi spinosi in Juventus, Inter e Milan

Le big della nostra Serie A continuano ad essere le protagoniste del calciomercato, con quello di gennaio già alle porte. Juventus, Inter e Milan protagoniste lo sono anche in negativo, visti i casi spinosi che attanagliano tutte e tre. Da Paulo Dybala a Eriksen e Lautaro Martinez fino a Donnarumma e Calhanoglu, ecco l’approfondimento della redazione di Calciomercato.it.

Calciomercato: Dybala, Eriksen e Lautaro Martinez i ‘problemi’ di Juventus e Inter

Partiamo da Juventus e Inter, alle prese coi ‘casi’ Dybala ed Eriksen. Per il primo c’è di mezzo un rinnovo che tarda ad arrivare. L’incontro con il suo rappresentante Antun è saltato e permane la – netta – distanza tra domanda e offerta. Stando alle ultime indiscrezioni, per prolungare fino al giugno 2025, il numero 10 chiede poco meno di 14 milioni di euro, ovvero il raddoppio del suo attuale stipendio. In sostanza un ingaggio inferiore solo a quello di Cristiano Ronaldo, ampiamente in testa coi suoi 31 milioni netti l’anno. Fin qui la Juventus non si sarebbe spinta oltre gli 11-12 milioni, è probabile bonus inclusi. Anche per sistemare il bilancio, visto che piazzare CR7 può risultare molto più complicato, il club presieduto da Andrea Agnelli avrebbe preso in considerazione la vendita del classe ’93 di Laguna Larga, naturalmente alla fine di questa stagione.

Questo Dybala potrebbe averlo intuito, come forse confermano le sue ultimissime prestazioni. Maurizio Zamparini, che lo portò in Italia al Palermo da giovanissimo, proprio stamattina gli ha consigliato di andare via, addirittura già nella prossima finestra ‘di riparazione: “A Paulo dico: lascia la Juventus e vai al Real Madrid, magari nel calciomercato di gennaio. Ssarebbe un affare per tutti. Lui è un fuoriclasse, non può essere un vice”.

Eriksen è, per l’Inter, un ‘caso’ di eguale grandezza anche se con un finale già del tutto scritto, quello dell’addio già a gennaio, a meno di un clamoroso siluramento di Conte ad oggi non previsto. Nella sessione invernale potrebbe esserci anche un semplice saluto, visto che la dirigenza interista sarebbe adesso aperta a una cessione in prestito. Si parla di un interesse concreto del Paris Saint-Germain, ma clamorosamente anche del Milan, seppur sia da considerare impossibile il suo trasloco sull’altra sponda di Milano. Restando all’Inter, in maniera più sfumata ma solo perché se ne discute da fin troppi mesi, c’è sempre la querelle Lautaro Martinez e il suo rinnovo che stenta ancora ad arrivare. Come per Icardi, Marotta ha già deciso di piazzarlo altrove l’estate prossima? Non lo escludiamo, anche perché pure l’ultimo bilancio nerazzurro è stato chiuso con un passivo molto pesante.

Calciomercato Milan, Donnarumma e Calhanoglu: due ‘pilastri’ (ancora) in scadenza

Nel Milan, infine, i ‘casi’ sono essenzialmente due. Parliamo di ‘Gigio’ Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza di contratto nel giugno 2021. Sia col portiere che col trequartista, pilastri della squadra di Pioli prima in classifica, le discussioni per i rispettivi rinnovi non sembrano aver avuto l’accelerata che ci si aspettava a ormai sette mesi dalla scadenza. Raiola ha chiesto per il classe ’99, sempre nel mirino della Juventus, un contratto da ben 10 milioni a stagione, mentre Gordon Stipic, l’agente del fantasista turco, un ingaggio da almeno 6 milioni l’anno. Tutti e due, soprattutto Donnarumma, vogliono restare in rossonero, ma questo per ora non è sufficiente.

