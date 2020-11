Calciomercato Milan, Donnarumma vuole il rinnovo: la chiave

Calciomercato Milan, proseguono i negoziati per il rinnovo di Donnarumma con i rossoneri: la volontà del portiere

L’errore in Europa League contro il Lille, sul secondo gol di Yazici, non cambia il ruolo fondamentale di Donnarumma nel Milan. Il portiere è stato protagonista nelle ultime annate in rossonero e vuole proseguire il matrimonio con il club, nonostante un contratto in scadenza a giugno. I negoziati per il rinnovo proseguono, la dirigenza deve trovare la quadra con il suo procuratore Raiola. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la volontà del portiere potrebbe essere determinante. L’intenzione è quella di scendere in campo finalmente in Champions League, nella prossima stagione, con la casacca rossonera.

