Calciomercato Milan, dalla Spagna: doccia fredda per Brahim Diaz

Calciomercato Milan, Brahim Diaz è una delle note più liete dell’avvio di stagione ma da Madrid i rumours allontanano l’attaccante

Ottimo impatto di Brahim Diaz nel Milan, in questo avvio di stagione, con 3 reti, una in campionato e due in Europa League, in otto presenze. Il giovane talento spagnolo, classe 1999, è stato un innesto davvero indovinato e sta dando un buon contributo alla squadra di Pioli, specialmente con la sua qualità nell’uno contro uno. Un giocatore arrivato in prestito secco dal Real Madrid e che l’ambiente rossonero vorrebbe provare a trattenere anche per il futuro. Ma dalla Spagna arrivano notizie negative in tal senso. ‘Don Balon’, infatti, riferisce come Zidane, che pure aveva avallato la partenza in prestito di Diaz per fargli fare quella esperienza che, se fosse rimasto a Valdedebas, difficilmente avrebbe maturato, sia rimasto favorevolmente impressionato dalla velocità della sua crescita. Dunque, il tecnico francese avrebbe posto a Florentino Perez una sorta di aut-aut. Il ritorno alla base del giovane spagnolo di origini marocchine sarebbe una delle precondizioni fondamentali per proseguire insieme. Diversamente, ‘Zizou’ direbbe addio alla panchina a fine stagione.

