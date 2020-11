Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: aggiornamenti dalla Spagna

L’ottimo avvio di Brahim Diaz con il Milan ha convinto ulteriormente Zinedine Zidane a puntare su di lui in futuro: gli aggiornamenti

Con tre gol in nove presenze e diverse prestazioni di ottimo livello, Brahim Diaz ci ha messo poco a convincere il mondo Milan del suo valore. Come anticipato da Calciomercato.it, il club rossonero tenterà di rinegoziare col Real Madrid la sua permanenza, dopo aver provato invano a inserire nel trasferimento un diritto di riscatto che i merengues non hanno mai voluto accettare.

E dalla Spagna, oggi, descrivono nuovi ostacoli tra l’attaccante e un futuro in rossonero. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘AS’, infatti, Zinedine Zidane sarebbe entusiasta di quanto sta facendo vedere il malagueño in Serie A.

L’allenatore già apprezzò la sua scelta, definita coraggiosa, di approdare in un campionato complesso come quello italiano, indossando una maglia importante e pesante come la rossonera. Segnali di grande crescita che l’allenatore ha notato e che lo hanno ulteriormente convinto a considerarlo un pezzo fondamentale del Real Madrid del futuro. Il Milan, ovviamente, tenterà di fargli cambiare idea…

