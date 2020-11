Calciomercato Milan, due nomi per la difesa: è testa a testa

Milan, a gennaio pronto a tornare sul mercato per un difensore centrale: ballottaggio tra Lovato e Kabak

Sfiorato solo nelle ultime ore di mercato, a gennaio il Milan potrebbe portare alla corte di Stefano Pioli un nuovo centrale di difesa. Il club rossonero è a caccia di rinforzi e nella prossima sessione di mercato la dirigenza sarebbe intenzionata a puntare soprattutto su quel difensore centrale già cercato nelle ultime ore del mercato estivo.

E secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero due i nomi su cui si stanno concentrando Maldini e Massara. Due profili giovanissimi, di grande prospettiva. Uno è Ozan Kabak, dello Schalke 04, l’altro è Matteo Lovato, del Verona. Entrambi classe 2000, potrebbero a gennaio finire nella casa del Diavolo. Il rinnovo di Musacchio, in scadenza a fine stagione, appare lontanissimo, ma anche la trattativa per il rinnovo di Romagnoli non sembra essere facile. Il Milan ha a disposizione i 15 milioni di euro che già era pronto ad investire qualche mese fa. Una cifra che potrebbe bastare a convincere lo Schalke 04, che ha necessità di vendere. Il giocatore turco sarebbe felice di approdare a Milano e anche da parte dei tedeschi sembra esserci stata recentemente un’apertura. Attenzione però al profilo del 20enne italiano, molto gradito dai rossoneri: un vero e proprio testa a testa per conquistarsi il Milan.

