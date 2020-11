Leonardo non esclude un assalto del PSG per Cristiano Ronaldo. La posizione della Juventus e del fuoriclasse portoghese

Leonardo e il PSG spaventano la Juventus. Il Dt dei club campione di Francia non ha nascosto ieri la possibilità di un’offensiva per Cristiano Ronaldo nel caso in cui si presentasse l’occasione per portare CR7 sotto la Tour Eiffel. “E’ normale che sia associato al PSG perché fa parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. A volte succedono cose straordinarie“, le parole di Leonardo.

Juventus, Ronaldo in sintonia con Pirlo: ma c’è l’ombra PSG

Al momento però – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – la Juventus e Ronaldo non pensano ad un addio anticipato la prossima estate, con il cinque volte Pallone d’Oro in scadenza nel giugno 2022 e un ingaggio da 31 milioni di euro a stagione nel contratto con la Juve. L’ex Real Madrid ha sempre detto di voler rispettare l’accordo con la ‘Vecchia Signora’ e le voci dell’ultima estate (sempre sul PSG) erano legato alle tensioni nel rapporto con Sarri. CR7 è in piena sintonia con il nuovo tecnico Andrea Pirlo ed è fiducioso sulla stagione della Juventus. Le cose però potrebbero cambiare se i bianconeri fallissero l’assalto al decimo scudetto consecutivo e uscissero prematuramente dalla Champions League. In quel caso Cristiano Ronaldo potrebbe valutare l’addio e una nuova esperienza lontano dall’Italia, con il PSG tra le prime candidate ad accoglierlo.

