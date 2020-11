Cristiano Ronaldo si allena e mette subito alle spalle il problema alla caviglia. Anche il Ct Santos ha rassicurato sulle condizioni di CR7

Leonardo spaventa la Juventus sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il Dt del Paris Saint-Germain non ha escluso un possibile assalto al fuoriclasse portoghese, in scadenza nel 2022 con la ‘Vecchia Signora’. A rasserenare un po’ l’ambiente ci ha pensato lo stesso CR7: non sul futuro, ma sulle sue condizioni fisiche dopo la botta alla caviglia che lo aveva costretto alla sostituzione nella parte finale del match pareggiato contro la Lazio.

Juventus, allarme rientrato per Cristiano Ronaldo

Felice di essere tornato a casa

“Felice di essere tornato a casa” ha twittato il cinque volte Pallone d’Oro su Instagram, con a corredo una foto dell’ultimo allenamento sostenuto con la selezione lusitana. A rassicurare sulle condizioni di CR7 ci ha pensato anche il Ct del Portogallo, Fernando Santos: “Si è allenato normalmente, non ha mostrato alcun problema. E’ pronto per giocare“, le parole in conferenza stampa di Santos in vista delle prossime partite con Andorra, Germania e Croazia. Allarme definitivamente rientrato quindi per la Juventus e Andrea Pirlo, che riavrà a disposizione il suo campione alla ripresa del campionato già per la gara contro il Cagliari.