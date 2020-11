Calciomercato Juventus, dalla Spagna: decisione presa su Ronaldo

Per Cristiano Ronaldo il futuro sembrerebbe già essere stato scritto: dalla Spagna parlano di decisione già presa da parte della Juventus

Non solo nessun rinnovo ma anche una decisione già presa. La Juventus vorrebbe cedere Cristiano Ronaldo già in estate, provando così a recuperare parte dei 100 milioni spesi per acquistarlo dal Real Madrid. E’ ‘donbalon.com’ a rilanciare l’ipotesi di addio a fine campionato di CR7 ma questa volta non sarebbe il calciatore a spingere in questa direzione. E’ la stessa Juventus che starebbe prendendo in considerazione un divorzio prima della scadenza del contratto (2022) per questioni economiche.

Il bilancio bianconero non potrebbe sostenere ancora lo stipendio da oltre trenta milioni di euro garantito al fuoriclasse portoghese e cedendolo prima della fine del contratto ci sarebbe la possibilità di rientrare in parte dell’esborso economico compiuto nell’estate 2018.

Un duplice vantaggio che avrebbe convinto la Juventus a separarsi da Ronaldo. Se l’addio dovesse davverro esserci, le corteggiatrici per CR7 non mancherebbero: il solito Psg, un ritorno al Manchester United ma anche la suggestione di tornare a vestire la maglia del Real Madrid.