Impazzano le voci sul futuro di Paulo Dybala. Il Real Madrid potrebbe mettere sul piatto Isco per il numero dieci della Juventus

Paulo Dybala non vive un momento facile alla Juventus. Il numero dieci è lontano dai suoi standard, complici diversi problemi fisici e una condizione approssimativa in questo inizio di stagione. La ‘Joya’ è stata sorpassata anche da Morata nelle gerarchie di Andrea Pirlo, con l’ex Palermo finito nel mirino della critica per le ultime prestazioni deludenti.

Juventus, c’è il Real Madrid per Dybala: scambio con Isco

Anche la questione rinnovo resta spinosa, con l’agente dell’attaccante tornato in argentina senza incontrare la dirigenza della Continassa. Il summit tra le parti probabilmente slitterà all’inizio del nuovo anno, con Dybala che senza la firma sul contratto in scadenza nel 2022 finirebbe inevitabilmente sul mercato. Il 27enne di Laguna Larga potrebbero però lasciare già a gennaio Torino e finire al Real Madrid come sottolinea il portale ‘Todofichajes.com’. Il nazionale albiceleste è inseguito anche da Barcellona, PSG e Tottenham, ma preferirebbe tra queste indossare la maglia dei ‘Blancos’. Dybala saluterebbe la Juve per 80 milioni e nell’affare con il Real come parziale contropartita finirebbe Isco, fuori dai piani di Zidane e profilo seguito sempre con attenzione dal CFO bianconero Paratici.

