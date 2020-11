Dalla Spagna rivelano come Paulo Dybala abbia deciso di non rinnovare più con la Juventus: l’argentino vorrebbe partire in estate

Fra le note più negative di questo inizio stagione dei bianconeri c’è Paulo Dybala. L’argentino è apparso fuori condizione, anche a causa degli ultimi mesi travagliati fra Covid-19, infortuni e problemi di natura fisica. Oltre ad un aspetto meramente di condizione atletica, però, la ‘Joya’ sembra anche trovarsi a fatica con i precetti tattici di Andrea Pirlo. In tutto questo, c’è la questione contrattuale ancora da risolvere con la Juventus: la distanza fra l’entourage di Dybala ed i bianconeri sul rinnovo è ancora sostanziale. Dalla Spagna, invece, rivelano che il giocatore abbia deciso di chiudere le trattative per il rinnovo e di optare per una cessione.

Calciomercato Juventus, niente più rinnovo | Dybala vuole la cessione

Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.net’, Paulo Dybala avrebbe preso una clamorosa decisione riguardo al proprio futuro: stop immediato alle trattative per il rinnovo, a fine stagione vorrebbe lasciare la Juventus. Sull’argentino sarebbe vivo l’interesse di molti grandi club europei: in Spagna Real Madrid e Barcellona, in Francia il PSG ed in Inghilterra il Tottenham di Mourinho. L’entourage del giocatore è consapevole che in assenza di rinnovo una sua cessione sarebbe facilitata sul mercato, ed il prezzo del cartellino potrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di euro. Le strade di Dybala e la Juventus rischiano di dividersi nella prossima estate.

