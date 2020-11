Eriksen verso la cessione a gennaio, rinnovo lontano per Calhanoglu: il Milan potrebbe pensare ad intavolare uno scambio con l’Inter

L’Inter si interroga sul futuro di Christian Eriksen. Il fantasista danese resta un oggetto misterioso della squadra di Antonio Conte, che lo ha escluso nelle ultime due partite contro Real Madrid e Atalanta. L’ex Tottenham non ha rubato l’occhio nelle occasioni in cui è sceso in campo da titolare, facendo fatica ad ingranare nello scacchiere del sergente leccese. Il tempo per il classe ’92 sembra scaduto e la dirigenza di Viale della Liberazione sta riflettendo sul suo futuro.

Inter, l’idea del Milan: scambio Eriksen-Calhanoglu

Possibile quindi un addio già a gennaio per Eriksen, soltanto ad un anno di distanza dal suo arrivo in pompa magna a Milano. Le pretendenti per il numero 24 non mancano e tra queste ci sarebbero anche i cugini del Milan. Dall’altra sponda dei Navigli sono alle prese con un altro spinoso caso relativo al rinnovo di Hakan Calhanoglu, con l’accordo tra le parti che al momento resta lontano. Il nazionale turco è in scadenza a giugno e il ‘Diavolo’ potrebbe pensare di inserirlo nella trattativa per portare Eriksen alla corte di Pioli nella prossima finestra invernale del mercato. Uno scambio alla pari, che però non vedrebbe d’accordo l’Inter. Marotta valuta infatti non meno 30 milioni di euro il danese e oltre a Calhanoglu pretenderebbe l’inserimento sul tavolo delle trattative anche di un assegno cash da 20-22 milioni.

