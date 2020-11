Calciomercato Inter, scambio con Eriksen | La decisione del Real Madrid

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile addio di Christian Eriksen in direzione Real Madrid. Il club spagnolo ha le idee chiare

Continua ad essere estremamente avvolto nell’incertezza il futuro di Christian Eriksen. Nelle ultime due uscite ufficiali ha raccolto ancora una volta bocciature da parte di Conte che non gli ha concesso neanche un minuto. Il danese è sempre più un corpo estraneo nello scacchiere del tecnico salentino che sembra averlo nuovamente accantonato dopo avergli concesso qualche chance mal sfruttata dall’ex Tottenham.

Il futuro di Eriksen potrebbe tingersi di bianco Madrid a gennaio come rivelato nei giorni scorsi da Calciomercatoweb.it in un eventuale affare con Isco, a sua volta calato nelle gerarchie interne di Zidane. Dalla Spagna però arrivano pareri contrastanti in merito alle chance di scambio tra Real ed Inter per i due epurati di lusso. Secondo quanto rivelato da ‘Defensa Central’ la società iberica non sarebbe più interessata ad Eriksen, con Florentino Perez poco convinto dall’operazione. Al contrario è possibile che Isco possa anche finire nelle mire dell’Inter, ma l’arrivo del danese al Real resta decisamente poco probabile. Le ‘Merengues’ mirano dunque a piazzare Isco per un calciatore con prestazioni superiori.

