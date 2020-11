Calciomercato Inter, dalla Spagna: scambio col Real | Isco l’obiettivo

Dalla Spagna rivelano come l’Inter abbia messo nel mirino Isco: i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire Eriksen e soldi al Real Madrid

Il brutto pareggio interno contro il Parma potrebbe aver lasciato degli strascichi in casa Inter: Antonio Conte sembra essere rimasto deluso dall’ennesima partita negativa di Eriksen. Ecco, quindi, che il trequartista danese potrebbe diventare un’importante pedina di scambio nella prossima finestra di mercato. In particolare, l’ex Tottenham potrebbe essere la chiave giusta per anticipare la Juventus su un obiettivo comune. Oltre alla corsa scudetto, infatti, i bianconeri rischiano di essere anche la principale rivale dei nerazzurri sul mercato. Dalla Spagna, però, rivelano che Marotta avrebbe un piano per anticipare Paratici.

Calciomercato Inter, idea Isco a gennaio | Eriksen e soldi l’offerta

Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.net’, l’Inter avrebbe messo nel mirino Isco. Il fantasista ex Malaga sembra non avere più spazio nel Real Madrid e, per questo, sembra essere intenzionato di lasciare i campioni di Spagna già a gennaio. Sul numero ’22’ blanco, però, c’è da battere la concorrenza della Juventus. Ecco perché i nerazzurri avrebbero pensato di inserire Eriksen nell’operazione: il danese, infatti, è un vecchio pallino di Zidane e Florentino Perez. Il pessimo rapporto del giocatore con Conte potrebbe essere risolto portando a Milano un nuovo trequartista: l’offerta dell’Inter al Real per Isco potrebbe essere di 20 milioni più il cartellino di Eriksen. L’asse Milano-Madrid andrà monitorata con grande attenzione e, dopo l’affare Hakimi, potrebbe produrre un nuovo colpo a gennaio.

