Serie A, cade il Napoli in casa | Tre punti per la Roma sulla Fiorentina

Sono terminate le partite delle 18:00 della Serie A. Umori molto diversi per Napoli e Roma

Due partite in programma alle 18:00 nella 6^ giornata di Serie A: una di queste è Napoli-Sassuolo, terminata 0-2 in favore della squadra ospite. Decisivi i gol realizzati da Manuel Locatelli dal dischetto e da Maxime Lopez nel finale. Seconda sconfitta in campionato per i partenopei dopo quella a tavolino contro la Juventus. Tre punti molto importanti per i neroverdi, che hanno dovuto fare a meno di Caputo, Berardi e Djuricic.

LEGGI ANCHE >>> Spezia-Juventus, Pirlo: “Più cattivi!” | Poi il messaggio a Cristiano Ronaldo

L’altro match era Roma-Fiorentina, con i giallorossi che hanno portato a casa i tre punti grazie alle reti di Spinazzola e Pedro. Un 2-0 molto importante per Fonseca e che mette in pericolo la panchina di Beppe Iachini. Giallorossi che salgono a 11 punti in classifica, agganciando l’Inter dopo il 2-2 contro il Parma. La Fiorentina ha chiuso la partita in dieci dopo l’espulsione di Lucas Martinez Quarta nel finale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, bollettino 1 novembre: 29.907 nuovi casi, 208 morti

Napoli-Sassuolo 0-2: 58′ Locatelli su rigore (S), 95′ Lopez (S)

Roma-Fiorentina 2-0: 12′ Spinazzola (R), 70′ Pedro (R)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 16 punti; Sassuolo 14; Atalanta e Juventus 12; Napoli***, Inter e Roma 11; Lazio 10; Sampdoria* 9; Verona 8; Fiorentina, Cagliari 7; Benevento e Bologna 6; Spezia e Parma 5; Genoa** 4; Udinese 3; Torino* e Crotone 1

*** un punto di penalizzazione

*una gara in meno

**due gare in meno