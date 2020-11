Calciomercato Inter, Eriksen senza pace | Può partire a gennaio

Il feeling mai nato fra Conte e Eriksen potrebbe spingere l’Inter a cedere il trequartista dopo un solo anno: c’è la fila per il danese

Lo scatto nel mercato di gennaio dell’anno scorso ha permesso ai nerazzurri di anticipare la folta concorrenza su Christian Eriksen e la presentazione del giocatore all’interno della Scala aveva infiammato i tifosi. Ad un anno di distanza, però, la situazione potrebbe essere arrivata già ad un punto di non ritorno. Secondo quanto rivelato da ‘Libero’, l’Inter starebbe seriamente pensando di vendere Eriksen nella prossima finestra di mercato. Le ragioni dell’addio precoce sarebbero da ricercare nel rapporto del giocatore con Antonio Conte: il tecnico salentino non apprezza le caratteristiche del danese e, viceversa, il giocatore sembra non gradire l’allenatore.

L’Inter non avrebbe difficoltà a trovare club interessati ad Eriksen: il danese fa gola a molti, che potrebbero provare a prendere un giocatore sfiduciato e cercare di riportarlo sui livelli espressi in Premier League. Oltre agli interessi di lungo corso, come quelli di Real Madrid e PSG, ci sarebbero anche le sirene tedesche: Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono interessate al trequartista nerazzurro. Antenne dritte, poi, anche da parte del Milan, che potrebbe sostituire Calhanoglu proprio con Eriksen. Infine, non è da escludere il ritorno di fiamma da parte del Tottenham: Mourinho riaccoglierebbe con gioia il figliol prodigo.

