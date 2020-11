Calciomercato Milan, stallo con Calhanoglu | Clausola per il sostituto

Stallo fra Milan e Calhanoglu per il rinnovo, i rossoneri non mollano la presa su Szoboszlai: clausola da 25 milioni col Salisburgo

Il momento di Calhanoglu sul campo da gioco non si riflette con quello fuori dal manto verde. Il trequartista turco è alle prese con la questione rinnovo con il Milan, ma la distanza fra l’entourage del giocatore e la dirigenza rossonera resta sostanziosa. Gordon Stipic, agente del numero ’10’, non si smuove dalla richiesta di 5 milioni a stagione, mentre il Milan non si spinge oltre ai 4 milioni di euro. In tutto questo c’è un contratto che andrà in scadenza fra 8 mesi. L’agente di Calhanoglu lo ha offerto a diversi club europei, trovando anche diversi interessamenti: in particolare, Manchester United e Atletico Madrid continuano a monitorare la sua situazione. I rossoneri, intanto, mettono nel mirino il sostituto.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Calciomercato Milan, occhi su Szoboszlai | Concorrenza del Lipsia

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Milan avrebbe messo nel mirino Dominik Szoboszlai per sostituire Calhanoglu. Per il trequartista turco, infatti, non è esclusa la cessione già nel mercato di gennaio ed i rossoneri sarebbero ingolositi dalla clausola da 25 milioni di euro presente nel contratto del classe 2000 del Salisburgo. Il rischio per il Milan su Szoboszlai è il pressing del Lipsia: la ‘Red Bull’ potrebbe portare il gioiello ungherese nella propria società di punta già nella finestra invernale di mercato. Per questo motivo, anche i rossoneri potrebbero essere costretti a velocizzare le manovre per Szoboszlai e tentare una stretta a gennaio. La cessione di Calhanoglu, quindi, potrebbe finanziare immediatamente il suo sostituto: il profilo ideale per la linea verde dettata da Gazidis, che aggiungerebbe qualità e dinamismo alla compagine di Pioli. Manovre in corso in casa Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, radar in casa Napoli | Non solo Milik: affare gratis

VOTI E TABELLINO DI ITALIA-ESTONIA: Grifo protagonista, riscatto Bernardeschi

Calciomercato Bayern, per Alaba si muove il Real | Le ultime di CM.IT