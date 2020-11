L’Inter guarda a Milik per rinforzare l’attacco. Nel mirino della dirigenza nerazzurro c’è anche Maksimovic

L’Inter non resterà a guardare nel mercato di gennaio. Si avvicina la riapertura della campagna trasferimenti, con Antonio Conte che ha chiesto un nuovo attaccante per completare la rosa a sua disposizione. Gervinho e Giroud restano sul taccuino della dirigenza di Viale della Liberazione, ma Marotta ed Ausilio guardano con attenzione anche a Milik da tempo fuori dai progetti del Napoli. Il polacco è stato messo fuori lista sia in Europa che in campionato, probabile a gennaio una sua partenza a 6 mesi dalla scadenza del contratto.

Inter, Milik e Maksimovic sulla lista di Marotta

Milik vive questo periodo da separato in casa dopo il mancato approdo in estate alla Roma e le insistenti voci anche sulla Juventus. L’ex Ajax sarebbe un’alternativa di lusso a Lukaku e Lautaro Martinez nell’attacco di Conte e in vista della prossima stagione potrebbe anche ereditare la maglia dell’argentino, sempre nei desideri delle big d’Europa in primis Barcellona. Nell’affare può rientrare Vecino, pupillo di Gattuso per la mediana. L’Inter però non si fermerebbe a Milik e guarda anche ad altri due profili in scadenza con il Napoli. Se Hysaj non rappresenta una priorità per il club di Suning, un’occasione di mercato sempre nel reparto difensivo può essere Maksimovic: ci sarebbero già stati dei contatti con l’agente del serbo Ramadani, con il difensore che eventualmente andrebbe a sostituire Skriniar in caso di cessione dell’ex Sampdoria.

