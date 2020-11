Eriksen potrebbe lasciare già a gennaio l’Inter. Il danese può finire al PSG in cambio di Paredes

Christian Eriksen patate bollente dell’Inter. Il danese ha deluso le aspettative in nerazzurro e non riesce ad ingranare nello scacchiere di Antonio Conte. L’ex Tottenham non è riuscito finora a fare la differenza in campo e la dirigenza di Viale della Liberazione si interroga sul suo futuro.

Inter, addio Eriksen: scambio per Paredes col PSG

Eriksen potrebbe partire già nella finestra invernale, con lo stesso centrocampista che non ha escluso l’addio all’Inter alla riapertura del mercato. “L’allenatore ha idee diverse, vedremo cosa succederà a gennaio“, le parole dal ritiro della Danimarca che profumano di divorzio. Il giocatore ha diverse pretendenti, ma il sodalizio di Suning vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo. Potrebbe quindi prendere corpo un’altra soluzione, ovvero un eventuale scambio per regalare a Conte un nuovo tassello a centrocampo. Una delle squadre più interessate ad Eriksen è il PSG e con i parigini l’Inter potrebbe intavolare un’operazione che vedrebbe coinvolto Leandro Paredes come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’argentino ex Roma, seguito anche dalla Juventus, non è un nome nuovo nell’agenda della coppia Marotta-Ausilio e in diverse occasioni è finito in orbita nerazzurra.

