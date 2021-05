Simeone punta Dybala e De Paul per il mercato dell’Atletico Madrid. L’offensiva del tecnico per i due gioielli argentini

L’Atletico Madrid fa spesa in Italia. Il club neo-campione di Spagna guarda con interesse alla Serie A e soprattutto a due gioiello del campionato italiano. Non è un mistero infatti il ‘debole’ di Simeone per Paulo Dybala e Rodrigo De Paul, il cui futuro rimane in sospeso nel prossimo mercato estivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Simeone insiste per Dybala: la ‘Joya’ all’Atletico con De Paul

Simeone è intenzionato a rinforzare adeguatamente l’Atletico in vista della prossima stagione, per bissare il titolo nella Liga e disputare una Champions League da protagonista. E i due acquisti individuati dal ‘Cholo’ per elevare ulteriormente il tasso qualitativo dei ‘Colchoneros’ sarebbero Dybala e De Paul come scrive il portale ‘Fichajes.net’. E’ caldo in questi giorni soprattutto il pressing per il gioiello dell’Udinese (che piace sempre tra l’altro a Juve, Milan e Inter), con l’Atletico che potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Neuhen Perez per abbassare la cifra cash richiesta dal patron friulano Pozzo, ovvero 40 milioni di euro. Inoltre, Simeone non perderebbe di vista gli scenari per Paulo Dybala, con il futuro della ‘Joya’ che potrebbe essere ancora a Torino dopo il ritorno alla guida della Juventus di Allegri.

Ma se la trattativa per il rinnovo contrattuale non dovesse registrare passi in avanti, l’Atletico Madrid sarebbe pronto a rifarsi sotto per il numero dieci argentino che ad un anno dalla scadenza sarebbe valutato sotto i 50 milioni di euro dalla Juve.