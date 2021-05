Calciomercato Inter e Juventus | Le ultime sullo scambio per De Paul

Rodrigo de Paul piace a diverse big europee, comprese Inter, Juventus, Milan e Napoli: ecco le ultime su un possibile scambio con l’Udinese

Il futuro di Rodrigo De Paul continua ad essere uno degli argomenti di maggiore dibattito in sede di calciomercato. Dopo l’ennesima stagione ad alti livelli con la maglia dell’Udinese, all’età di 27 anni il centrocampista argentino vorrebbe spiccare il volo verso palcoscenici europei. Le pretendenti non mancano di certo, ma sino ad oggi i vari club interessati hanno dovuto fare i conti con le alte pretese della società friulana, che parte da una richiesta di almeno 40-45 milioni cash. Seguito da Inter, Juventus, Milan e Napoli, l’ex Valencia piace anche al suo connazionale, Diego Pablo Simeone.

Calciomercato Juventus e Inter, De Paul all’Atletico: le ultime su Perez

Per battere la concorrenza di grandi calibri come Liverpool e Psg, l’Atletico Madrid secondo le ultime indiscrezioni avrebbe offerto 20 milioni di euro più Neuhen Perez. Reduce dal prestito al Granada, il difensore argentino gode della stima di dirigenza e staff tecnico e per questo nelle ultime stagioni è sempre stato ceduto con la formula del prestito secco. La scorsa estate, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, la trattativa con la Roma è saltata proprio perché i giallorossi hanno chiesto l’inserimento di un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. L’Atletico era pronto a cedere il 20enne, ma solo in prestito oneroso a 2 milioni di euro.

A distanza di un anno, la posizione dei ‘Colchoneros’ potrebbe cambiare se l’Udinese dovesse desistere dal chiedere 40 milioni cash, ma c’è anche un altro aspetto da valutare. Fra sei mesi, l’ex Argentinos può ottenere la cittadinanza spagnola e per questo potrebbe privilegiare una permanenza in Spagna almeno fino alla sessione invernale di calciomercato.