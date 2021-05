Udinese, Atletico Madrid all’assalto di De Paul: Simeone avrebbe già formulato una prima offerta per l’argentino che piace ad Inter, Juventus e Milan

Corteggiato dalle big di Serie A e da tanti top club europei, Rodrigo De Paul potrebbe davvero salutare Udine nel corso dell’estate. Il centrocampista argentino, protagonista di una super stagione con l’Udinese, è nel mirino di tante società prestigiose, che vorrebbero acquistarlo dal club friulano. Il patron Pozzo ha già fatto capire come l’Udinese non abbia bisogno di vendere e come spetterà allo stesso giocatore argentino decidere il proprio futuro. Chiaro che la partenza avverrà solo se le condizioni del club friulano saranno soddisfatte, ma nel frattempo ecco spuntare una prima offerta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter e Juventus, assalto ufficiale per De Paul

Stando infatti a quanto riferito da ‘Sky Sport’, l’Atletico Madrid avrebbe già formulato una prima proposta al club friulano. Simeone è un grande estimatore del suo connazionale e vorrebbe portarlo nella capitale spagnola. Per tentare di convincere l’Udinese, i ‘Colchoneros’ avrebbero proposto 20 milioni di euro e il cartellino di Nehuen Perez, difensore centrale classe 2000 già nel giro della nazionale maggiore argentina.

Il ragazzo è di proprietà dell’Atletico Madrid, ma non ha mai esordito con il club della capitale: acquistato nel luglio 2018, ha disputato fino ad ora tre stagioni in prestito rispettivamente in patria all’Argentinos Juniors, ai portoghesi del Famalicao e l’ultima in Liga al Granada. L’Udinese chiede al momento una cifra più elevata, ma i contatti tra i due club sono continui, così come ottimali sono i rapporti tra la famiglia Pozzo e la dirigenza dell’Atletico. L’obiettivo De Paul sembra dunque allontanarsi e complicarsi sempre più per Milan, Juventus ed Inter, le squadre italiane maggiormente interessate al talentuoso centrocampista argentino. Non è quindi escluso che nei prossimi giorni ci possa essere un’importante accelerata da parte degli spagnoli per riuscire a strappare il numero 10 bianconero ai club della nostra Serie A.