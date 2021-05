Lautaro Martinez continua a piacere all’Atletico Madrid: il club neo-campione di Spagna potrebbe tentare l’assalto solo ad una condizione

Tra i grandi protagonisti della stagione dell’Inter, Lautaro Martinez ha confermato di essere uno dei perni fondamentali della formazione di Antonio Conte. Il contratto del calciatore argentino scadrà nel 2023 e i contatti per il rinnovo proseguono. Nel frattempo però il ragazzo continua ad avere tanti estimatori, specialmente in Spagna. Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid seguono con grande attenzione l’evolversi della vicenda Lautaro e recentemente l’agente del giocatore Alejandro Camano si sarebbe incontrato proprio con i due club della capitale iberica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter, Atletico Madrid su Lautaro solo se dovesse partire Suarez

In casa ‘Colchonera’ Martinez è un nome parecchio gradito. Diego Simeone è un estimatore dell’attaccante argentino e non è un mistero che da tempo sogni di averlo a disposizione nella propria rosa. Dalla Spagna riferiscono come però il destino di Lautaro sia legato contestualmente a quello di Luis Suarez. Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea infatti come l’Atletico tenterebbe un affondo per l’attaccante nerazzurro solo nel caso in cui l’uruguayano non dovesse restare. Suarez ha un contratto valido per un’altra stagione con il club neo campione di Spagna, ma la permanenza non appare certa. Solo però in caso di addio il club iberico si muoverà sul mercato per prendere un sostituto, con Lautaro che è il primo nome della lista. In caso contrario appare difficile che i ‘Colchoneros’ possano tentare l’affondo.