Partita speciale per Samir Handanovic contro l’Udinese. Di fronte la sua ex squadra ma anche Juan Musso che potrebbe essere il futuro dell’Inter

Si chiuderà alle 15 contro l‘Udinese lo straordinario campionato dell’Inter di Antonio Conte, capace di vincere uno scudetto che mancava da troppo tempo. La sfida con i biancineri ha il sapore della festa, per salutare una grande annata, ma potrebbe rappresentare anche un crocevia importante dal punto di vista del calciomercato. Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, contro i friulani l’osservato speciale sarà Juan Musso, portiere argentino reduce da un’altra ottima stagione e spesso e volentieri accostato alla porta dell’Inter del futuro, come erede di Handanovic.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘sprint’ Lautaro | Incontro con l’agente!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, serve liquidità: ecco i sacrificabili

Calciomercato Inter, Musso osservato speciale contro l’Udinese

Proprio Handanovic si potrebbe quindi trovare di fronte il prossimo estremo difensore nerazzurro tra i migliori interpreti del ruolo in assoluto e corteggiato da tempo. La rosea sottolinea inoltre come l’Udinese è consapevole di dover accontentare il portiere che oggi termina il terzo campionato in bianconero. Un tempo sufficiente per raccogliere i frutti anche economici della crescita di Musso, che presto volerà in Sudamerica insieme a Lautaro Martinez per rappresentare la nazionale Argentina in Copa America. I due parleranno anche dell’Inter e di Milano da cui il portiere è attirato. Incrocio speciale quindi oggi contro l’Udinese che chiede circa 20 milioni di euro.