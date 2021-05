Inter già con la testa al mercato, sfoltire la rosa per risparmiare sugli ingaggi: tra i sacrificabili Vidal, Sanchez e Brozovic

Vendere per potenziare la rosa. Sembra questa la strada che dovrà intraprendere l’Inter sul mercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La società nerazzurra sta infatti riflettendo molto attentamente su quelle che saranno le cessioni: l’obiettivo è ricavare liquidità dai cartellini e risparmiare su quelli che sono gli ingaggi. E in questo senso coloro che potrebbero portare maggiore risparmio sono i due cileni Vidal e Sanchez. Entrambi hanno ancora due anni di contratto per 28 milioni di euro netti complessivi: il risparmio sarebbe enorme, ma servono acquirenti. Vidal piace all’Olympique Marsiglia, che però non sembra intenzionato a spendere cifre folli per il giocatore. Per Sanchez invece potrebbero aprirsi le porte del Sudamerica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, anche Brozovic tra i sacrificabili

E oltre ai due cileni, ‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea come il club sia disposto ad ascoltare offerte anche per de Vrij, Skriniar, Perisic ed Eriksen. Gli ultimi due guadagnano 7,5 milioni e se dovessero arrivare proposte interessanti non è detto che il club, sempre per un discorso legato agli ingaggi, non decida di lasciarli partire. Tra i papabili alla partenza, poi, c’è anche Brozovic. Insostituibile nello scacchiere di Conte, ma con una situazione di mercato da valutare. Il croato, che guadagna 3,5 milioni, ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe presto chiedere un rinnovo con relativo adeguamento dell’ingaggio.

Da qui il fatto che il club possa anche pensare di cederlo, magari al Psg che tanto si era interessato in passato. E poi ci sono le scadenze: Young, Ranocchia, Padelli (destinato all’Udinese), Kolarov e D’Ambrosio. Tutti in uscita, con quest’ultimo nel mirino di Lazio e Napoli. Inoltre sul piede di partenza ci sono anche Vecino e Pinamonti: per loro l’Inter attende offerte e proverà a piazzarli altrove.