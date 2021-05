Memphis Depay parla del suo futuro. L’attaccante olandese è pronto a lasciare il Lione e a firmare per un nuovo top club. Sulle tracce del bomber anche Juventus, Inter e Barcellona

Memphis Depay è pronto a dire addio al Lione. L’attaccante olandese non rinnoverà il contratto con i francesi e dal prossimo primo luglio sarà libero di firmare con una squadra a parametro zero. Il nome del calciatore, nell’ultimo periodo, è stato accostato soprattutto al Barcellona ma la posizione di Koeman non è più salda e senza il connazionale sulla panchina blaugrana tutto potrebbe cambiare. Non è da escludere un futuro in Serie A per Depay: il giocatore piace parecchio ai to club italiani. Inter e Juventus sono in prima fila ma attenzione anche a Milan e Roma, che stanno cercando un nuovo attaccante.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, Depay: “Voglio un top club!”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, la scelta è fatta: arriva con lo sconto, scambi decisivi

Depay, intervistato da ‘L’Equipe’, è uscito allo scoperto, parlando così del suo futuro: “Dovrò dimostrare ai tre o quattro più grandi club europei che posso fare lo stesso con loro. Questo è il mio obiettivo. Voglio andare in uno dei primi due o tre club dei cinque grandi campionati. Dove sarà, non lo so ancora, non è ancora chiaro, ma questo è il mio obiettivo”.

IDEE CHIARE E TOP TEAM – “Voglio mostrare le mie qualità nel più grande club possibile, nel più grande campionato possibile. Sono pronto a fare un passo avanti. Barcellona? So del loro interesse, ma ci sono anche altri club”.

ADDIO LIONE – “Quando sono arrivato qui avevo solo 23 anni: sono cambiato e cresciuto, qui sono diventato un uomo. Ho molti ricordi, questa è casa mia. Pensare che domenica sarà la mia ultima partita qui mi rattrista, ma la mia famiglia e i miei amici saranno sempre con me”