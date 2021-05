Nikola Milenkovic andrà via dalla Fiorentina e potrà scegliere la destinazione preferita: in questo senso favoriti due club in Serie A

C’è anche Nikola Milenkovic nella lista dei partenti d’eccezione sul prossimo calciomercato di Serie A. Il difensore della Fiorentina ha un patto con la società, ovvero una cessione garantita a condizioni relativamente favorevoli. A questo punto i viola sperano in un’asta internazionale, anche perché Commisso sa che il giocatore piace in Italia come anche in Premier League. Se un anno fa il prezzo si aggirava sui 40 milioni, ora potrebbero bastarne circa 25. Fali Ramadani, l’agente di Milenkovic, lavora perché dall’addio siano più o meno tutti contenti. Anche perché il contratto è in scadenza 2022 e non sarà comunque semplice per la Fiorentina.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter va tenuta in grande considerazione se dovesse invece andare via un big in difesa, ovvero uno tra Skriniar e Bastoni. Anche la Juventus è da tempo sul difensore serbo e potrebbero spingere soprattutto in caso di qualche sacrificio. In Premier League, invece, in tre hanno mostrato interesse: Manchester United, Arsenal e Tottenham. Anche Pioli lo avrebbe voluto al Milan un anno fa, ma i 40 milioni chiesti dai viola avevano spaventato i rossoneri, che magari a cifre più basse potrebbero pure ripensarci. In realtà la Fiorentina spererebbe di alzare la cifra della cessione magari con l’inserimento di contropartite di gradimento. Per questo gli scambi potrebbero essere decisivi per il futuro di Milenkovic, che comunque sembra orientato a restare in Serie A. Inter e Juve avvisate.