Calciomercato Inter, per D'Ambrosio sondaggi di Lazio e Napoli

Danilo D’Ambrosio è in scadenza di contratto con l’Inter nel giugno prossimo e sulle sue tracce sono segnalate Lazio e Napoli

Tempo di scelte per Danilo D’Ambrosio. Il terzino dell’Inter, classe ’88, è in scadenza di contratto con il club nerazzurro e, dopo la vittoria dello Scudetto, sta iniziando a riflettere su quello che sarà il proprio futuro. Diverse sono le offerte sul tavolo per continuare una carriera di alto profilo, dopo la pluriennale esperienza all’Inter. Noto l’interesse della Lazio, diversi altri club hanno sondato il suo agente, Vincenzo Pisacane, per comprendere come muoversi.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è stato anche un sondaggio da parte del Napoli, società che dovrà cercare di ricostruire l’organico sulle fasce dopo i probabili addii di Hysaj, Ghoulam, Malcuit e forse anche Mario Rui. Un primo approccio che è servito a sondare la disponibilità del terzino nato proprio nel capoluogo campano e comprendere se ci sono margini per imbastire una trattativa.