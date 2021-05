Calciomercato Napoli, nessuna chiamata ad Insigne per rinnovo contratto

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è in scadenza di contratto nel giugno del 2022. Ma, allo stato attuale, non si registrano contatti per il prolungamento

Nessuna richiesta, nessuna chiamata. Questo lo scenario che Calciomercato.it ha raccolto sulla situazione legata al rinnovo contrattuale tra Lorenzo Insigne ed il Napoli. L’entourage non ha assolutamente avanzato alcuna richiesta al club azzurro per determinare il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Allo stesso tempo, i vertici partenopei non hanno presentato alcun tipo di proposta, rischiando di arrivare nella prossima stagione con la questione aperta, quando mancheranno pochi mesi alla scadenza del contratto.

Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, le big d’Europa non sono indifferenti alla situazione del capitano del Napoli. Solo nelle ultime due settimane sono arrivati forti interessamenti dalla Premier League (oltre ai già pervenuti sondaggi dalla Liga) per comprendere qual è la situazione e che margini, eventualmente, ci sarebbero per un eventuale trasferimento. La priorità di Insigne resta, assolutamente, il Napoli: in attesa di quello che sarà il tavolo tecnico che si aprirà, non appena arriverà una chiamata da Aurelio De Laurentiis.