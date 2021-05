L’ex assistente di Spalletti, Andreazzoli, ha parlato del tecnico di Certaldo: “Napoli? Non so che rapporto potrebbe avere con De Laurentiis”

Manca una sola giornata al termine della Serie A e, conseguentemente, della stagione 2020/21. Lunedì mattina sarà tempo di tirare le somme e vedere quali società possono considerarsi soddisfatte del proprio operato e quali, invece, non potranno dire lo stesso. Questa estate poi, come vi abbiamo ampiamente anticipato su Calciomercato.it, molti club italiani opereranno un cambio in panchina e molto della prossima stagione passerà dalle scelte delle società. Uno dei nomi caldi ed in cerca di panchina è quello di Luciano Spalletti. Oggi ha parlato il suo ex assistente, Aurelio Andreazzoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Napoli, l’ex vice di Spalletti: “Non so che rapporti potrebbe avere con De Laurentiis”

Come vi abbiamo raccontato su queste pagine nelle scorse settimane, il nome di Luciano Spalletti rimane caldo in ottica Napoli. Potrebbe essere proprio il tecnico di Certaldo ad ereditare la panchina di Gennaro Gattuso. Nonostante gli ottimi risultati stagionali, e in attesa di conquistare l’accesso alla prossima Champions League, il tecnico calabrese molto probabilmente saluterà il club campano. Nel futuro di Gattuso potrebbe esserci una bagarre tra Juventus e Fiorentina: anche il destino di Andrea Pirlo, infatti, sembra essere segnato. L’ex assistente di Spalletti ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Nessuno deve avere perplessità su Luciano, dovunque andrà sarà un successo”.

Riguardo all’ipotesi Napoli, poi, Aurelio Andreazzoli ha aggiunto: “Non conosco De Laurentiis e non so che tipo di rapporti potrebbero avere. A Luciano piace molto la qualità, nella sostanza richiede il massimo dai suoi giocatori”. L’unico dubbio avanzato dallo storico assistente di Spalletti potrebbe essere, quindi, il rapporto con il patron azzurro. Non è da escludere, però, che si instauri una grande sinergia tra i due e che il tecnico di Certaldo si dimostri l’allenatore ideale per il Napoli. Intanto, però, sarà Gattuso a dare la caccia alla prossima Champions.