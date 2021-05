Lobotka più vicino alla permanenza: bloccata, al momento, la cessione da De Laurentiis. Spalletti lo avrebbe voluto all’Inter nel 2019

Continua il rebus sul tecnico che siederà sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Diversi i nomi che si fanno. E si registrano frenate ed accelerazioni in pieno stile Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, i contatti con Massimiliano Allegri (qui il link dello scorso 10 maggio) non hanno condotto, ad oggi, ad un’intesa anche dal punto di vista economico tale da soddisfare il tecnico livornese.

Inoltre, c’è un altro scenario che induce ad una riflessione sul nuovo possibile tecnico partenopeo. Nelle ultime ore, sempre seguendo le notizie apprese dalla redazione di Calciomercato.it, l’area tecnica del Napoli ha bloccato gli interessamenti che erano piovuti su Stanislav Lobotka. C’erano diverse offerte per lo slovacco sia dall’Italia sia dalla Spagna, sia di prestito che di acquisizione del cartellino del giocatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Spalletti-Lobotka, retroscena di calciomercato

Lo stop alla richieste di interesse per il mediano conduce ad un preciso indizio di mercato: nel gennaio 2019, l’entourage di Lobotka venne convocato dall’Inter per comprendere i margini di una eventuale trattativa per l’acquisizione in vista della volata Champions di quell’anno. L’affare non decollò, ma il dato certo era la presenza di Lobotka nella short-list di Spalletti per la sua Inter. Un dettaglio che non può passare inosservato (va aggiunto che anche Maurizio Sarri manifestò apprezzamento per Lobotka ai tempi del Chelsea) e che può avvicinare Luciano Spalletti alla panchina del Napoli.