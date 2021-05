Il patron azzurro sogna di ingaggiare il manager livornese attratto, però, anche da un’esperienza all’estero

Dopo la vittoria con lo Spezia che ha spianato la strada verso la prossima Champions League, in casa Napoli si è riaperto il dibattito sulla possibile permanenza di Rino Gattuso sulla panchina azzurra. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, ad oggi le possibilità di permanenza dell’allenatore calabrese sono praticamente vicine allo zero. Al momento, infatti, non sono previsti incontri che possano portare ad un accordo tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso dopo le divergenze dei mesi scorsi. Secondo sempre quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, fissare la precisa volontà del presidente partenopeo di andare a rilanciare il progetto.

Allegri tra Juventus e Real Madrid

Negli ultimi giorni, ci sarebbero stati di nuovi contatti anche con Massimiliano Allegri: qualora il tecnico livornese non dovesse abbracciare un progetto come quello del Real Madrid, allora ci potrebbe essere un nuovo assalto del Napoli. Voci autorevoli all’interno del club spiegano come il Napoli si è stato il club che ha ingaggiato tecnici come Rafa Benitez e Carlo Ancelotti: non ci sarebbe nessun motivo per il quale il Napoli non possa pensare ed immaginare Massimiliano Allegri sulla propria panchina. Non si segnalano, invece, nuovi sviluppi nei contatti con Luciano Spalletti. Allenatore di Certaldo resta uno dei nomi in apice alla lista di Aurelio De Laurentiis: d’altronde, l’ex tecnico dell’Inter è stato anche l’uomo che ha dato disponibilità immediata a sedere sulla panchina del Napoli anche a stagione in corsa. Ora, però, si registra un timido stato di stand by, in attesa dell’eventuale accelerazione decisiva.