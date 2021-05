A tre giornate dal termine la corsa Champions League è ancora apertissima: tutte le combinazioni per Juve, Milan, Napoli e Atalanta









Mentre l’Inter si gode lo spettacolo con il tricolore cucito sul petto, dietro ai nerazzurri la corsa per le prime quattro posizioni è più serrata che mai. A tre giornate dal termine della Serie A, infatti, ci sono quattro squadre in tre punti. Atalanta, Milan, Napoli e Juventus: questo l’ordine di partenza per il rush finale verso la prossima Champions League. Sulle pagine di Calciomercato.it abbiamo analizzato tutte le possibili combinazioni tra questi quattro club, delineando tutti gli scenari per il finale di stagione. I bianconeri, oltre che in classifica, sono più indietro di tutti anche per quanto concerne gli scontri diretti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Corsa Champions, Tutte le combinazioni | Juventus in ritardo, scatto Milan

ATALANTA, punti 72: è in vantaggio negli scontri diretti con la Juventus, in svantaggio con il Napoli (deve giocare il ritorno col Milan)

MILAN, punti 72: è in vantaggio negli scontri diretti con Juventus e Napoli (deve giocare il ritorno con l’Atalanta)

NAPOLI, punti 70: è in vantaggio negli scontri diretti con l’Atalanta, in svantaggio con il Milan, pari con la Juventus

JUVENTUS, punti 69: è in vantaggio negli scontri diretti con nessuno, in svantaggio con Milan e Atalanta, pari con il Napoli

Arrivo a pari punti Atalanta, Milan e Napoli. Classifica avulsa: Atalanta* 6, Napoli 6, Milan* 3 (*una gara in meno)

Arrivo a pari punti Atalanta, Milan e Juventus. Classifica avulsa: Atalanta* 7, Juventus 4, Milan* 3 (*una gara in meno)

Arrivo a pari punti Napoli, Milan e Juventus.Classifica avulsa: Milan 6 (differenza reti +2), Juventus 6 (dr -1), Napoli 6 (dr -1)

Arrivo a pari punti Atalanta, Milan, Napoli e Juventus. Classifica avulsa: Atalanta* 10, Napoli 9, Juventus 7, Milan* 6 (*una gara in meno)