CM.IT - Ottimismo per Mertens, potrebbe tornare a Firenze

Buone notizie per Gattuso, Dries Mertens potrebbe recuperare in vista della sfida del Napoli contro la Fiorentina

Stamane Mertens a Castel Volturno ha sostenuto un’ecografia e le terapie. Arrivano buone notizie: non ci sono lesioni, la distorsione alla caviglia sinistra può sparire in fretta. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno, è difficile che possa rientrare contro l’Udinese martedì sera anche per una questione di cautela. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il suo rientro a Firenze è invece molto probabile. Un’indicazione positiva per Gattuso che può avere una risorsa in più nel rush finale verso la Champions League.