Calciomercato Napoli, Gattuso se ne va | E vuole portarsi Insigne!

Gattuso al passo d’addio con il Napoli dopo l’ultima gara col Verona, il tecnico può portare con sé Insigne

Un’ultima missione, poi le strade del Napoli e di Gattuso si separeranno. Il tecnico calabrese vuole lasciare un buon ricordo compiendo la scalata Champions e lasciando gli azzurri tra le prime quattro, di nuovo nell’Europa che conta, nella gara contro il Verona. Poi sarà addio, quasi impossibile pensare che il rapporto con De Laurentiis possa essere ricucito, anche con l’obiettivo in tasca. L’allenatore si sta guardando intorno, la pista Fiorentina sta sfumando ma le opzioni non mancano. E potrebbe anche tentare di portare con sé uno dei big partenopei.

Calciomercato, Gattuso ‘chiama’ Insigne: addio insieme?

Il ‘Corriere dello Sport’ racconta del grande feeling che si è creato con Lorenzo Insigne, arrivato alla sua più grande stagione realizzativa in Serie A con ben 19 reti messe a segno. Un feeling che va oltre quello strettamente tecnico e che avrebbe portato l’allenatore a sondare il terreno con l’attaccante. Il contratto di Insigne, in scadenza 2022, non è stato ancora rinnovato e così Gattuso gli avrebbe chiesto se, in caso di addio, non gli andrebbe di seguirlo. Gattuso, come raccontato da Calciomercato.it, è finito nel mirino della Juventus e i contatti si stanno intensificando. Al momento, appare comunque difficile vedere Insigne lontano da Napoli, di cui è capitano e bandiera. Ancora più difficile vederlo con la maglia degli storici ‘nemici’ della Juve!