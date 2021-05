Calciomercato, sorpasso Napoli su Inter e Juve | Agente atteso in città!

Il Napoli accelera per Kaio Jorge, talento brasiliano seguito anche da Inter e Juventus. Agente atteso in città

Seguito anche da Juventus, Inter e Lazio, Kaio Jorge sembra più vicino al Napoli. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’agente del calciatore sarà venerdì in città per incontrare la società azzurra. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Giuntoli vuole stringere i tempi e anticipare la concorrenza, strappando il sì del promettente attaccante del Santos. Il classe 2002 è in scadenza di contratto a dicembre 2021 e, come anticipato da Calciomercato.it, è finito anche sul taccuino dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Possibile svolta in arrivo, dunque, per il futuro di Kaio Jorge. Il Napoli fa sul serio ed è pronto a chiudere.