Calciomercato Inter e Juve, sorpasso per il colpo a zero

I due club italiani seguono ormai da tempo Kaio Jorge, attaccante brasiliano in scadenza a dicembre, ecco chi è in vantaggio

Astro nascente del Santos, Kaio Jorge sta seguendo le orme di alcuni illustri predecessori e ha letteralmente bruciato le tappe in questi due anni. Con un contratto in scadenza a dicembre 2021, l’attaccante brasiliano è finito sul taccuino dei maggiori club europei. Di recente abbiamo raccolto smentite sull’accordo con la Lazio, anche se la società biancoceleste resta una delle tante interessate al calciatore. Restando in Italia, come già detto in precedenza Juventus, Inter e Napoli non hanno perso di vista il talento diciannovenne. Sul fronte bianconero si è addirittura parlato di un’offerta quinquennale con clausola da 100 milioni di euro, ma la situazione non è proprio così.

Calciomercato Juventus e Inter, sorpasso Simeone per Kaio Jorge

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, negli ultimi giorni c’è da registrare un prepotente ritorno di fiamma da parte dell’Atletico Madrid. In ottimi rapporti con gli agenti del calciatore, il club spagnolo sta provando a piazzare il sorpasso tramite contatti sempre più frequenti. I ‘colchoneros’ vogliono dunque provare a replicare l’operazione Renan Lodi, arrivato nella capitale iberica anche a scapito della squadra bianconera.