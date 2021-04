Calciomercato Lazio, concorrenza e prezzo: le ultime su Kaio Jorge

Nelle ultime ore, si è parlato con insistenza di un possibile approdo di Kaio Jorge del Santos alla Lazio in vista della prossima stagione

Impegnata nella (rin)corsa Champions, la Lazio non perde di vista le dinamiche del calciomercato in preparazione della prossima stagione. Un occhio di riguardo sarà riservato alle potenziali occasioni, setacciando il mercato dei calciatori con il contratto breve. In tal senso, un nome buono può essere rappresentato da Kaio Jorge del Santos. In scadenza a dicembre 2021, l’attaccante viene monitorato ormai da tempo dai biancocelesti, ma anche da Juve, Milan, Napoli, Roma e diverse big straniere.

Nelle ultime ore si è anche parlato di un possibile accordo tra i biancocelesti e il club paulista sulla base di circa 15 milioni di euro, bonus inclusi. Fonti vicine al giocatore e al club brasiliano, escludono a Calciomercato.it l’esistenza di una trattativa così avanzata, pur confermando l’interessamento italiano. Come spesso accade in Brasile, il giocatore potrebbe essere al centro di una disputa tra procuratori. Per quanto riguarda la Lazio, dopo l’investimento importante fatto per Muriqi, ad oggi una spesa così ingente in quel reparto non sembra rappresentare una priorità, nonostante la probabile partenza di Caicedo.