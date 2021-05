Calciomercato Juventus, accordo con Douglas Costa | Addio gratis

Arrivano importanti aggiornamenti dal Brasile, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Douglas Costa: deciso il suo destino









I bianconeri sono attesi dal match contro l’Udinese, dove l’imperativo è vincere. Il Milan e la Lazio hanno trovato la vittoria e hanno conquistato tre punti importanti in chiave Champions League. La Juventus deve assolutamente centrare la qualificazione alla massima competizione europea, fattore indispensabile per poter programmare un mercato volto a riprendere subito lo scettro di ‘regina’ del calcio italiano. In attesa di conoscere il destino della prossima stagione e di lavorare al mercato in entrata, la società bianconera si starebbe già muovendo su quello in uscita. Dal Brasile riportano di un accordo già definito. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, accordo per l’addio | Douglas Costa può tornare in patria

Secondo quanto riportato dal sito brasiliano ‘Gauchazh’, Douglas Costa avrebbe ricevuto la garanzia di essere liberato a parametro zero in estate dalla Juventus. Una condizione importante per le sorti dell’esterno verdeoro: il Gremio, infatti, in questo caso potrebbe trattare direttamente con l’entourage del giocatore. Insomma, l’addio gratis dal club piemontese potrebbe aprire maggiori prospettive di mercato per Douglas Costa, dopo che anche la seconda esperienza col Bayern Monaco è stata fallimentare.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus e Inter, rinnovo difficile: occasione Real

I bavaresi hanno già annunciato che non eserciteranno nessun tipo di riscatto per il brasiliano. L’ex Shakhtar, però, non tornerà nemmeno a Torino in estate e nella prossima stagione potrebbe tornare in patria. Il Gremio, club in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel grande calcio, sembra essere pronto a riaccoglierlo: l’accordo con la Juventus per la risoluzione del contratto sarà fondamentale in questo senso.