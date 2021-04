Calciomercato Juventus e Inter, neinte rinnovo: occasione Real

Sempre attente alle occasioni di mercato, Inter e Juventus stanno monitorando con attenzione una situazione in casa Real

Concentrato nella rincorsa all’Atletico Madrid in Liga e sul ritorno della semifinale di Champions contro il Chelsea, il Real Madrid non perde di vista le dinamiche di mercato. Particolare attenzione viene riservata ai giocatori in scadenza a giugno 2021 e giugno 2022. Alla prima categoria appartengono anche Lucas Vazquez e Sergio Ramos, mentre i rappresentanti più importanti della seconda sono senza dubbio Isco, Nacho e Varane, visto che Benezema e Modric sono prossimi al rinnovo. Calciatori che, chi più chi meno, sono stati tutti accostati a diverse squadre italiane.

Calciomercato Juventus e Inter, radar su Nacho

Per quanto riguarda Nacho, le ultime indiscrezioni riportate da ‘ABC’ confermano una divergenza di vedute sul rinnovo contrattuale in merito alla durata. Il Real ha offerto l’estensione di un solo anno (fino al 2023), mentre il 31enne vorrebbe un pluriennale, per cullare il sogno di disputare tutta la sua carriera con la ‘camiseta blanca’. I discorsi con la dirigenza iberica, confermano le informazioni raccolte da Calciomercato.it, non sono stati interrotti, ma la situazione viene monitorata con attenzione anche da altre società, Inter e Juventus comprese. Nei mesi scorsi, il giocatore è finito sul taccuino di Milan, Napoli e Roma.