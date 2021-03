Calciomercato Juve e Roma, occasione Real | Rinnovo lontano

Juventus e Roma sono pronte a darsi battaglia per in Spagna, nel mirino c’è un giocatore del Real Madrid

Spesso rivali in campo e sul calciomercato, Juventus e Roma potrebbero entrare in rotta di collisione la prossima estate per alcuni colpi a basso costo. Entrambi i club devono far fronte ad una situazione economica non proprio esaltante e per questo motivo stanno scandagliando soprattutto il mercato dei parametro zero o dei calciatori con il contratto in scadenza a giugno 2022. Una categoria che in Italia può annoverare diversi nomi eccellenti, a partire da Cristiano Ronaldo e Dybala, passando per Kessie,Insigne e Pellegrini, solo per citarne alcuni.

Calciomercato Juventus e Roma, le ultime su Nacho

Una delle squadre con il maggior numero di giocatori in scadenza nel 2022 resta, però, il Real Madrid. Carvajal, Marcelo, Varane, Isco, Benzema e Nacho sono giocatori che farebbero comodo a diverse squadre italiane. Per quanto riguarda quest’ultimo, ieri ‘As’ ha confermato l’interessamento di bianconeri e giallorossi nei suoi confronti. Seguito anche da Napoli e Milan la scorsa estate, il 31enne spagnolo non disdegna affatto la destinazione italiana, ma il suo primo desiderio è quello di continuare l’avventura nei Blancos. Per farlo, confermano le indiscrezioni in possesso di Calciomercato.it, c’è però bisogno di fronteggiare una distanza di vedute sulla durata del nuovo vincolo. Come da prassi con gli ultra trentenni, il Real vuole ragionare su un rinnovo annuale, mentre il calciatore vorrebbe ragionare su base pluriennale. Situazione ancora in fieri, dunque, per l’ex compagno di Cristiano Ronaldo.