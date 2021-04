CM.IT | Juventus, Ronaldo vuole scappare e ha una sola speranza

Cristiano Ronaldo ha scelto di lasciare la Juventus ed è pronto a tutto per trovarsi un nuovo club: una sola squadra può accontentarlo

Il fatto che il Real Madrid gli abbia pubblicamente chiuso le porte in faccia non ha cambiato nulla: Cristiano Ronaldo vuole scappare dalla Juventus. Sognava la Champions, nuove pagine di storia per la sua carriera leggendaria, e si ritrova nella tempesta di una squadra che ha cambiato tre allenatori in tre stagioni (presto saranno quattro), passata dagli scudetti e le finali europee, al disastro Superlega e lo spettro dell’Europa League.

CR7 ritiene la sua deludente avventura italiana conclusa con un anno d’anticipo. Nessun ripensamento: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il portoghese continua a insistere con Jorge Mendes. Non gli interessano i soldi, né i vantaggi del Decreto Crescita: a 36 anni, l’attaccante sa che il tempo stringe e non avrà ancora molte chances di vincere la Champions, o almeno di competervi seriamente. Non vuole sprecarne altre.

La priorità era il ritorno al Real, che ha ufficializzato il suo ‘no’ una volta compreso che l’affare Mbappé ha ottime opportunità di andare in porto (seppur senza i soldi della Superlega). Anche una seconda volta al Manchester United intriga CR7, ma gli inglesi (per ora) non hanno fatto trapelare disponibilità a parlarne. Ad oggi gli resta una sola, grande opportunità: il PSG.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo separato in casa | Addio certo in un caso

Calciomercato, Messi e Ronaldo insieme: il PSG ci pensa

Al-Khelaifi, proprio in virtù della possibile cessione di Mbappé, sta valutando un colpo della stessa forza mediatica per sostituirlo. È dei giorni scorsi la notizia dell’offerta “impareggiabile” fatta arrivare a Messi, ma anche Cristiano è da tempo un sogno del patron dei francesi. Che non escludono addirittura la doppietta.

Unire i due più grandi talenti del calcio moderno è un’idea che a Parigi stanno valutando sul serio. Se fino a un anno fa era economicamente impossibile, ora tra l’addio di Mbappé, il fatto che la Pulga arriverebbe a parametro zero e la volontà di Ronaldo di scappare dall’Italia anche a costo di ridursi (parecchio) l’ingaggio, l’utopia ha qualche margine per diventare realtà.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Cristiano, che ormai vive alla Continassa da separato in casa, continua a fremere e fonti a lui vicine assicurano che un modo per andar via lo troverà. Mendes ci sta lavorando da due mesi e non ha intenzione di fermarsi: ci attende una lunghissima sessione di calciomercato…