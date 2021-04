Resta in bilico la permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus anche nella prossima stagione. Gli scenari sul futuro del fuoriclasse portoghese

Alla Juventus sta mancando il vero Cristiano Ronaldo nelle ultime uscite. Pirlo dovrà ritrovare CR7 nelle migliori condizioni psico-fisiche per rilanciare le ambizioni in chiave quarto posto dei bianconeri e salvare una stagione fin qui deludente tra campionato e Champions League. L’ex fuoriclasse de Real Madrid è a secco da tre partite, statistica decisamente inusuale considerando i numeri mostruosi in fase realizzativi del numero sette. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, Ronaldo via senza Champions: Mendes in azione

Anche gli atteggiamenti in campo – scrive ‘La Gazzetta dello Sport – Fanno pensare ad un Ronaldo sempre più lontano dalla Juve, con il campione portoghese spesso nervoso in campo come dimostrato da alcuni suoi comportamenti di recente sul terreno di gioco. La permanenza del cinque volte Pallone d’Oro resterebbe quindi in bilico, con il giocatore che starebbe vivendo quasi da sperato in casa e staccato dal gruppo questi mesi alla Continassa. Il suo alla ‘Vecchia Signora’ sarebbe praticamente certo senza la qualificazione alla prossima Champions League, con il suo potente agente Mendes che si è comunque attivato per trovare una sistemazione al suo assistito.

Un ritorno al Manchester United resterebbe un’opzione da non scartare per Cristiano Ronaldo, che ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus a 31 milioni di euro netti a stagione. Sarà lui a decidere il suo futuro, sempre più incerto sotto la Mole, dopo un’annata a luci ed ombre.