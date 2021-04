La Juventus sarebbe in pressing su Kaio Jorge, in scadenza con il Santos. L’offerta dei bianconeri per il talentuoso attaccante brasiliano

L’opera di ringiovanimento della Juventus, passa inevitabilmente nella ricerca sul mercato nazionale e internazionale di talenti pronti al grande salto e in grado di fare la differenza tra presente e soprattutto futuro in maglia bianconera. La rosa attualmente a disposizione di Pirlo potrebbe subire un corposo restyling in estate, indipendentemente dalla conferma (difficile) o meno del tecnico bresciano.

Juventus, pressing su Kaio Jorge: pre-contratto e offerta quinquennale

Sul taccuino della Juventus è ritornato d’attualità il nome di Kaio Jorge, che in Serie A piace anche a Inter e Lazio. Come appurato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre del baby attaccante con il Santos rimane complicato. Un’occasione quindi da monitorare con attenzione per le big nostrane e d’Europa, con la Juve che sembrerebbe al momento la squadra più attiva sul talento classe 2002 in caso di definitiva fumata nera sul prolungamento con la società brasiliana. Secondo il giornalista German Garcia Grova di ‘Tyc Sports’, il sodalizio di Agnelli avrebbe inviato una proposta di pre-contratto all’entourage del giocatore, con la speranza di chiudere nel più breve possibile l’accordo per prelevarlo a parametro zero terminata l’esperienza al Santos.

La Juventus avrebbe formulato a Kaio Jorge un offerta quinquennale fino 2026, con la possibilità di inserire anche nell’accordo una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Nuovi sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.