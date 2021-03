In campo questa sera contro l’Atalanta, l’Inter è sempre al centro di numerose voci di calciomercato che interessano anche la Juventus

Tutto fermo, almeno per ora. La lotta scudetto e le vicende societarie hanno ad oggi l’assoluta priorità in casa Inter. Anche se la dirigenza nerazzurra resta assolutamente vigile sul fronte calciomercato, al momento le voci su un accordo già raggiunto con Kaio Jorge in vista della prossima stagione non trovano riscontri nelle informazioni raccolte in Brasile da Calciomercato.it. Sono invece confermate le difficoltà sul fronte rinnovo. Le posizioni del Santos e dell’entpurage del”attaccante diciannovenne sono abbastanza distanti, al punto che filtra pessimismo sul raggiungimento di un accordo “a meno di sorprese”.

Calciomercato Inter e Juventus, Kaio Jorge a zero

Una situazione che non può che far piacere ai nerazzurri, alla Juventus e ai tanti club interessati al ragazzo. In scadenza a dicembre 2021, il calciatore, infatti, a partire da giugno potrà firmare il contratto con un nuovo club qualora dovesse continuare a non accettare la proposta di prolungamento fino al 2024. Allo stato attuale dell’arte, però, la Serie A parte sfavorita rispetto ad altri campionati. Alcune squadre si stanno muovendo in maniera più concreta. Ajax, Arsenal, Chelsea, Lione e Shakhtar hanno preso contatti con il suo agente, Giuliano Bertolucci. Attenzione anche al Marsiglia di Sampaoli, suo ex allenatore nel Peixe.