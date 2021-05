Daniele Padelli è in scadenza di contratto con l’Inter: l’Udinese ha offerto un biennale al portiere, nuovi contatti in settimana

Dopo aver festeggiato lo scudetto Daniele Padelli è pronto ad una nuova avventura. In scadenza di contratto con l’Inter, sul portiere è in pressing l’Udinese. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la società friulana gli ha offerto un contratto biennale. Nuovi contatti sono previsti in settimana, con la società bianconera che lo ha messo in cima alle preferenze per il ruolo di secondo portiere in vista della prossima stagione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Dalla Roma al Milan, tutti vogliono Musso: ecco come stanno le cose

Padelli, all’Inter dal 2017, non farà però il vice di Musso: sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, l’argentino è destinato a lasciare l’Udinese. Per l’attuale numero 27 nerazzurro si tratterebbe di un ritorno in Friuli, dove ha già giocato per due stagione tra il 2011 e il 2013.