L’Inter si prepara a sollevare il tanto atteso trofeo guadagnato con la vittoria dello scudetto. Un risultato fondamentale, che però non dà garanzie riguardo al prossimo futuro. Lo stato d’animo dei nerazzurri, infatti, non è dei migliori a causa delle problematiche finanziarie che stanno attanagliando il club da diversi mesi. Si temono addii importanti, sia per quanto riguarda il tecnico Conte sia per gli elementi di punta della rosa. Tra i più bilico, in questo senso, c’è Lautaro Martinez. Proseguono i contatti con l’argentino per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023, ma non si è ancora giunti ad un punto di incontro. Pare, intanto, ci sia stato un doppio assalto al classe ’97 dalla Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, assalto a Lautaro: incontro con l’agente

Secondo l’indiscrezione lanciata dal quotidiano ‘Marca’, il nuovo agente di Lautaro Martinez – Alejandro Camano – avrebbe avuto un incontro questa settimana con gli agenti di Real Madrid e Atletico. La partenza del centravanti ex Racing non appare certo semplice. Innanzitutto i nerazzurri faranno il possibile per non privarsi di uno dei punti di forza della propria rosa e lo stesso giocatore, poi, ha dichiarato di voler restare in quel di Appiano Gentile.

Ma l’interesse delle due big spagnole, a quanto pare, è concreto e potrebbero arrivare a breve delle vere e proprie offerte. La pista Haaland per i ‘Blancos’ è molto complicata e potrebbe tramontare. I ‘Colchoneros’, invece, aspettano di capire quale sarà il futuro di Luis Suarez e intanto si guardano attorno. L’Inter di fronte ad un’offerta importante può vacillare, come anche lo stesso Lautaro. La valutazione si aggira intorno ai 70 milioni di euro, ma potrebbe anche scendere massimo a 60. Staremo a vedere quali sviluppi prenderà la vicenda.

Emanuele Tavano