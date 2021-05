Su Memphis Depay, attaccante del Lione che piace a mezza Europa e si libererà a zero, è piombata pure la Roma

Memphis Depay continua a essere tra i nomi più interessanti sul calciomercato. Ovviamente per le sue qualità ma anche e soprattutto per la situazione contrattuale, dal momento che si libererà a parametro zero dal Lione. L’olandese sarebbe un colpo incredibile per tutti, anche se non è un bomber classico, nonostante i suoi numeri in fase realizzativa siano sempre stati più che buoni. Piace da sempre alla Juventus e anche l’Inter ci ha pensato, il guaio è la concorrenza foltissima, soprattutto il Barcellona. I blaugrana sembrano in pole da tempo, ma comunque legati alla presenza di Ronald Koeman in panchina.

La scelta di Depay era ricaduta sui catalani anche e soprattutto per la presenza del tecnico ‘oranje’, che però in questi giorni – dopo la resa scudetto – ha subito le ire del presidente Laporta ed è in grossa discussione. Per questo le italiane possono tornare largamente in corsa, con il Milan potenziale pretendente ma che comunque dovrà vedersela con la Roma di Mourinho. Come riporta ‘Il Messaggero’, Tiago Pinto apprezza tantissimo Depay che tra un mese sarà libero. Per i Friedkin potrebbe essere un colpo a effetto importante, sfruttando magari il decreto crescita per quanto riguarda l’ingaggio che sarebbe l’unica spesa per l’olandese. In ogni caso tra le suggestioni c’è anche Icardi, ma il bomber che potrebbe essere più raggiungibile e su cui la Roma sta lavorando è Belotti. Anche qui i giallorossi incrociano le spade col Milan.