Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez | Nuovo contatto

Il futuro di Lautaro Martinez resta argomento caldo di discussione in casa Inter. Le ultime novità sul possibile rinnovo di contratto per la punta argentina

Lautaro Martinez è uno dei perni assoluti dell’Inter in questa stagione. Il bomber argentino è riuscito a trascinare l’attacco nerazzurro quest’anno a suon di gol e ottime prestazioni, mostrando miglioramenti evidenti dal punto di vista del gioco e anche sotto il profilo realizzativo.

I problemi societari dei nerazzurri, però, potrebbero essere stringenti circa il futuro del club. Un sacrificio sul calciomercato probabilmente dovrà essere completato per questioni di bilancio e in tal senso si parla molto di un possibile addio di Lautaro per sistemare i conti e non abbassare allo stesso tempo la qualità della rosa. Sul tavolo resta anche la questione del rinnovo di contratto e in tal senso occhio alle ultime novità in arrivo per il futuro del Toro.

Calciomercato Inter, gli aggiornamenti sul rinnovo di Lautaro Martinez: nuovo contatto

Per il futuro di Lautaro, l’Inter non si arrende e non ha intenzione di perdere l’attaccante argentino che ha garantito ottime prestazioni quest’anno. Il cambio di agente della punta nerazzurra e le questioni societarie hanno rallentato il rinnovo, ma ora potrebbe arrivare una nuova svolta sul calciomercato. Infatti, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter ha riaperto i dialoghi per il rinnovo di contratto, tramite una chiamata con l’agente Alejandro Camano. L’Atletico Madrid resta attento sul futuro del calciatore e i nerazzurri potrebbero cedere l’attaccante per una cifra attorno agli 80 milioni di euro. La priorità dell’Inter resta comunque chiara e orientata al rinnovo di contratto.